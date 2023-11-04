Süper Lig'de dev mücadele

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

16 puanlı Trabzonspor'da hedef, zorlu Kadıköy deplasmanından zaferle dönmek. Bordo mavililer kritik maçı kazanarak hem çıkışa geçmek hem de deplasmandaki olumsuz tabloya son vermek istiyor.

Bu sezon 5 deplasman maçına çıkan Trabzonspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Zorlu mücadelyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan Ürün.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Mehmet Can, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömrü, Pepe, Visca, Onuachu.