Süper Lig'de dev mücadele

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Serkan Çimen.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Eren Elmalı, Mehmet Can Aydın, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Visca, Onuachu.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Omar, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk Tosun.