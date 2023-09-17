Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 17.09.2023 19:35

Süper Lig'de dev mücadele

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor, bugün Beşiktaş'ı konuk edecek.

Süper Lig'de dev mücadele

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de dev mücadele

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Serkan Çimen.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Eren Elmalı, Mehmet Can Aydın, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Visca, Onuachu.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Omar, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk Tosun.

ETİKETLER
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Derbi Ertuğrul Doğan Nenad Bjelica Şenol Güneş Süper Lig Trabzonspor
Sıradaki Haber
Alanyaspor Kasımpaşa karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:41
Bakan Yumaklı: Alanya yangınının enerjisi düşürüldü
19:38
Güney Kore: Kuzey Kore-Rusya askeri işbirliği yasa dışı ve haksız
19:52
Bursa'da orman yangını
18:48
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı
19:50
Bakan Özhaseki: 'Sıfır Atık' Türkiye'nin bir markası haline geldi
18:28
Cezayir’de 11 kentte 18 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
TRT Haber şiddetli depremi yaşayan Fas'ta
TRT Haber şiddetli depremi yaşayan Fas'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ