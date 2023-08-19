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Spor
TRT HABER / AA 19.08.2023 20:25

Süper Lig'de dev mücadele

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de dev mücadele

Rams Park'ta saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıktı.

Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi.

Konuk ekip Trabzonspor ise sezonu galibiyetle açmayı başardı. Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta evinde Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bordo Mavililer, zorlu rakibini yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Trabzonspor 3 puanla 7. sırada yer buldu.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de dev mücadele

Stat: Rams Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan Çarkır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok.

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