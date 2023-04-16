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Spor
TRT HABER / AA 16.04.2023 19:52

Süper Lig'de dev mücadele

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de dev mücadele

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.

Bordo-mavililer, ligde bu sezon çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan Karadeniz ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Karşılaşmaya teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak Trabzonspor, yeni yönetim kurulu döneminde de galibiyetle tanışmak istiyor.

Bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup oldu.

Beşiktaş ise en forma takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar ligde oynadığı son 5 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Zirve takibini sürdüren Şenol Güneş'in öğrencilerinin tek hedefi 6'da 6'da yapmak.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de dev mücadele

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık.

Trabzonspor: Uğrucan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Saiss, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar.

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