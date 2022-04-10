Ülker Stadı'nda oynanacak saat 20.30'da başlayacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek ikincilik yarışında hata yapmak istemiyor. İsmail Kartal'ın ekibi derbi öncesinde form düzeyiyle dikkat çekiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Galatasaray ise bu sezon oynayacağı son derbiden galip ayrılmayı planlıyor. Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldao, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Dev derbiyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...