Süper Lig'de dev mücadele
Türk futbolunun iki devi karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İşte zorlu karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunan ve zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalayan
Trabzonspor, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.
46 puanı bulunan Beşiktaş ise son maçında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Medical Park Stadyumu
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakame, Djaniny.
Beşiktaş: Ersin, Montero, Vida, Welinton, Umut, Josef, Can, Rosier, Alex, Ghezzal, Batshuayi.