Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunan ve zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalayan

Trabzonspor, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

46 puanı bulunan Beşiktaş ise son maçında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Medical Park Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakame, Djaniny.

Beşiktaş: Ersin, Montero, Vida, Welinton, Umut, Josef, Can, Rosier, Alex, Ghezzal, Batshuayi.