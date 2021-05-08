Süper Lig'in 40. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray'ın gollerini 11. dakikada Ryan Babel ve 42. dakikada penaltıdan Falcao ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ın golünü ise 42. dakikada Ghezzal kaydetti.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapıyor.

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir

Son 3 haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, 6 puan gerisindeki Galatasaray'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekip, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

76 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne mağlup olursa, Beşiktaş Türk Telekom stadında alacağı 1 puanla şampiyon olacak.

Fenerbahçe 1 puanla İstanbul'a dönerse, siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için Galatasaray'ı mağlup etmesi gerekecek.

7 haftadır mağlup olmayan Beşiktaş'ta rakibi gibi son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, son 12 deplasman mücadelesinde sadece 1 kez kaybetti.

Galatasaray umutlarını sürdürmek istiyor

Galatasaray ise evinde 3 puanı hanesine yazdırarak, umutlarını sürdürmek istiyor. 6 haftadır kaybetmeyen Sarı kırmızılı ekip, son 3 maçını gol yemeden kazandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı, Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Dev mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Babel, ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı rakibinin altından ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı. 1-0.

14. dakikada Josef'in ara pasına hareketlenen Larin sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken zamanında kalesini terk eden Muslera, yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

15. dakikada Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumdaki Larin, topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

PENALTI - 38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Donk ile Hutchinson'ın mücadelesinde Kanadalı futbolcu yerde kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, 40. dakikada Donk'un Hutchinson'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

GOL - 42. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlak ile kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi. 1-1.

PENALTI - 44. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hutchinson ile Falcao arasındaki mücadelede sarı-kırmızılı golcü futbolcu yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 45+1. dakikada topun başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+5. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın devre arasına ev sahibi ekip 2-1 önde girdi.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Ljajic, Larin, Gökhan Töre.