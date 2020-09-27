Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

Bakan Kasapoğlu'ndan derbi paylaşımı

Sahada güzel futbol, kazanan ise dostluk olsun.



Her iki takıma da başarılar!@GalatasaraySK @Fenerbahce#EzeliRekabetEbediDostluk pic.twitter.com/RYrVrJzSN8