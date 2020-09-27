Süper Lig'de derbi zamanı
Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakipler derbide karşı kaşıya gelecek. Galatasaray Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia
Bakan Kasapoğlu'ndan derbi paylaşımı
Sahada güzel futbol, kazanan ise dostluk olsun.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 27, 2020
Her iki takıma da başarılar!@GalatasaraySK @Fenerbahce#EzeliRekabetEbediDostluk pic.twitter.com/RYrVrJzSN8