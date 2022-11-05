Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray-Beşiktaş maçı, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak derbinin 11'leri belli oldu.
Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi. Sarı kırmızılılarda derbi maçı öncesinde eksik bulunmuyor.
Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.
Şenol Güneş'in ikinci döneminde ilk kez derbiye çıkacak siyah beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti. Beşiktaş, Güneş ile 2'de 2 yaparak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Rachid Ghezzal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Valentin Rosier, Gedson Fernandes ve Saiss ise sarı kart sınırında yer alıyor.
Derbinin heyecanını TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: NEF
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef, Gedson, Cenk Tosun, N'koudou, Weghorst.
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