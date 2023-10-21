Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş

Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

GOL - 26. dakikada Icardi Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Arjantinli golcu bu golüyle, Gheorghe Hagi'yi (8) geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.

KIRMIZI KART - Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesinden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, 22 resmi maçlık yenilmezlik serisiyle derbiye çıktı. Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kalan Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra çıktığı 7 maçta ise puan kaybetmedi.

Galatasaray, ligde sahasında oynadığı son 20 maçta da mağlup olmadı. Sarı kırmızılı ekip, taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun ikinci haftasında Giresunspor karşısında yaşamıştı.

Sarı kırmızılılar, topladığı 22 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş ise sezona beklendiği gibi başlayamadı. Derbi galibiyetiyle moral kazanmak isteyen siyah beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ligin ilk 7 maçından 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Güneş'in ardından takımın başına Burak Yılmaz geçti. Beşiktaş, genç teknik adam yönetimindeki ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Tarftarlardan Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir koreografi hazırladı.

Doğu ve Kuzey tribününde açılan kartonlarla ‘Cumhuriyeti biz kurduk’, ‘1923-2023’ yazıları yer aldı.

Daha sonra Atatürk’ün siluetinin yanı sıra Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcularına ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a yer verildi. Diğer tribünde ise ‘İlelebet Cumhuriyet’ yazısı yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Derbi maçını TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Filistin'e destek

Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.

Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı'nın okunmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada Beşiktaş taraftarları da "Çarşı savaşa karşı." pankartı açtı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Rashica (Dk. 32 Ersin Destanoğlu), Aboubakar.

Gol: Dk. 26 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş)