Nef Stadı'nda yapılacak derbi saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed (Olimpiu Morutan).

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Min-jae Kim, Filip Novak, Miha Zajc, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İç sahadaki son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı.

Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor.

Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.

Fenerbahçe'de ligde deplasmanda etkisiz

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü.

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.