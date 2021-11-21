Süper Lig'de derbi heyecanı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda yapılacak derbi saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed (Olimpiu Morutan).
Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Min-jae Kim, Filip Novak, Miha Zajc, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Mergim Berisha.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İç sahadaki son 3 maçını kazandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı.
Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor.
Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.
Fenerbahçe'de ligde deplasmanda etkisiz
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı.
Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü.
Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.
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