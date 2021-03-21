Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Derbinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Derbinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.

Beşiktaş puan farkını açmak istiyor

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ta, sakatlığı devam eden Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.

Siyah beyazlılarda, 4 oyuncu ise sarı kart cezası sınırında. Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Zorlu derbiyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...

Fenerbahçe zirve yarışına tutunmak istiyor

Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe derbi öncesinde bu sezon deplasmanda gösterdiği başarılı grafiğe güveniyor. 14 dış saha maçına çıkan Erol Bulut'un ekibi, 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sarı lacivertlilerde, 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kart görmeleri durumunda 32. haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam.