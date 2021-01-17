Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mücadelede Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı (VAR) hakemi olarak görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek.

Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı.

Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.

Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Derbi hayecanını TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VAR-AVAR: Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Ekrem Kan

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Montero, Rosier, Josef De Souza, Atiba, Oğuzhan,

Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Galatasaray: Okan, Saracci, Marcao, Luyindama, Şener, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli (Oğulcan), Diagne.

Beşiktaş'tan derbi paylaşımı

Galatasaray'dan derbi paylaşımı