Süper Lig'de derbi heyecanı
Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mücadelede Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı (VAR) hakemi olarak görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek.
Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı.
Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.
Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Derbi hayecanını TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
VAR-AVAR: Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Ekrem Kan
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Montero, Rosier, Josef De Souza, Atiba, Oğuzhan,
Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Galatasaray: Okan, Saracci, Marcao, Luyindama, Şener, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli (Oğulcan), Diagne.
Beşiktaş'tan derbi paylaşımı
Hazırız. #BJKvGS | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/91zipXkiRJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 17, 2021
Galatasaray'dan derbi paylaşımı
#BugünGünlerdenGALATASARAY #KONSANTRASYON— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 16, 2021
Süper Lig 2020-2021 Sezonu
19. Hafta
Beşiktaş
17.01.2021
19.00
Vodafone Park
#BJKvGS
https://t.co/CRosfUpTwJ pic.twitter.com/cCBfaFWeyp