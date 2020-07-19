Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor.

Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, istediği gibi geçiremediği sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Lens, Boyd, Burak.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga Cigerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Rodrigues, Muriç.