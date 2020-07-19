Süper Lig'de derbi heyecanı
Süper Lig'in 33. haftasında üçüncülük yarışı veren Beşiktaş ile Avrupa Ligi'ne katılma iddasını sürdüren Fenerbahçe karşılaşıyor.
Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor.
Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor.
Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, istediği gibi geçiremediği sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.
Stat: Vodafone Park.
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Lens, Boyd, Burak.
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga Cigerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Rodrigues, Muriç.
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