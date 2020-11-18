Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 9. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında 21 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapacak.
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
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