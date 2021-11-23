Süper Ligde Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Altay-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0

Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1