Süper Lig'de 13'üncü hafta tamamlandı
Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Süper Ligde Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Altay-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0
Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1