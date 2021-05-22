32. dakikada Metehan Mimaroğlu Altınordu'yu 1-0 öne geçirdi.

İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Normal sezonu üçlü averaj sonucu 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti evinde tersine çevirmeyi hedefliyor.

Tarihinde ilk kez play-offta mücadele eden Altınordu ise evinde kazandığı avantajı koruyarak finale yükselme peşinde.

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı.

Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

TFF 1. Lig play-off finali ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Abdullah Bora Özkara.

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Brice Dja Djedje, Mücahit Albayrak, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Vukan Savicevic, Jugurtha Hamroun, Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin, Nadir Çiftçi.

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Salih Kaya, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Recep Aydın.

Sarı kart: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Gol: Dk. 32 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)