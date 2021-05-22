Süper Lig yolunda ilk finalist Altay
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında ilk finalist belli oldu. İlk maçı 3-2 kazanan Altay, rövanş maçında İstanbulspor’u 1-0 yenerek ilk finalist oldu.
Yarı finalin ilk maçında İzmir'de karşı karşıya gelen Altay ile İstanbulspor, bu sefer Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Mustafa Denizli'nin öğrencileri ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Altay bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.
Yarı finalin diğer maçında ise Yılport Samsunspor ile Altınordu mücadele edecek. İzmir'de oynanan ilk maçı Altınordu 1-0 kazanmıştı.
Öte yandan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy ile Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tribünden takip etti.
Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu.
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam.
İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Patrick Etoga Atchom, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eduard Rroca), Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mirkan Aydın), Melih Kabasakal (Dk. 88 Koray Kılınç), İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi (Dk. 62 Ali Dere), Kristal Abazaj.
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 73 Cebrail Karayel), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 88 Çağlar Birinci), Murat Akça, İbrahim Öztürk, Adrien Regattin, Andre Poko, Jasmin Scuk (Dk. 90 Zeki Yıldırım), Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt), Leandro Kappel, Marco Paixao (Dk. 76 Deniz Kadah).
Sarı kartlar: Dk. 12 Jasmin Scuk, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Altay), Dk. 87 Onur Ergün, Dk. 90+5 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Gol: Dk. 85 Deniz Kadah (Altay)
- 20:15
- 20:10
- 20:16
- 19:51
- 19:26