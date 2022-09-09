Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp bu gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 20'şer futbolcu alan Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor oldu. Akdeniz temsilcisini 17 transferle VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricince en az transferi ise 6 futbolcuyla İstanbulspor yaptı. Bu kulübü 7 transferle Fraport TAV Antalyaspor ve 8 transferle Demir Grup Sivasspor takip etti.

Kulüplerin transfer sayıları

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Kulüp Sayı Adana Demirspor 20 MKE Ankaragücü 20 Giresunspor 20 Fatih Karagümrük 17 Ümraniyespor 15 Kasımpaşa 15 Hatayspor 14 Galatasaray 13 Gaziantep FK 13 Alanyaspor 13 Konyaspor 12 Fenerbahçe 12 Trabzonspor 12 Beşiktaş 11 Başakşehir 9 Sivasspor 8 Antalyaspor 7 İstanbulspor 6

Yurt dışından 137 transfer

Süper Lig kulüpleri, yaz döneminde yurt dışından 137 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Söz konusu 83 günlük süreçte kulüpler, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından oyuncu getirdi.

Türk kulüplerinin sözleşme imzaladığı 136 futbolcu, 37 farklı ülkeden geldi. Bu ülkeler arasında en fazla transfer 19 futbolcuyla İngiltere liglerinden yapıldı. Bu ülkeyi 13 transferle Fransa, 11 transferle Yunanistan izledi.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların son forma giydiği takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

Ülke Sayı İngiltere 19 Fransa 13 Yunanistan 11 Hollanda 10 Portekiz 8 Almanya, İtalya, Rusya 7 İspanya 6 Polonya 4 Avusturya, Belçika, Brezilya, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan 3 ABD, BAE, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Romanya, Sırbistan 2 Arjantin, Çekya, Çin, Fas, Danimarka, İsrail, Kamerun, Kolombiya, Kongo, Kosova, Lüksemburg, Macaristan, Ukrayna, Uruguay 1

En fazla ithal Galatasaray'dan

Yaptığı yıldız transferlerle dikkati çeken ve özellikle son 2 gündeki hareketliliğiyle taraftarına büyük coşku yaşatan Galatasaray, yurt dışından en fazla transfer yapan takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, tamamladığı 13 transferin 11'ini yurt dışından getirerek bu alanda en üst sırada yer aldı. Yurt dışından en az transfere ise 3'er oyuncu getiren Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor imza attı.

Yurt içindeki takımlardan yapılan transferlere bakıldığında ise en fazla oyuncuyu 11 kişiyle Adana Demirspor aldı. Ligin yeni ekibi İstanbulspor ise Türkiye'den hiçbir oyuncu almamayı tercih etti.