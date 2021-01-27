Karşılaşmanın 47. dakikasında Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü Djaniny kaydetti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne oldu.

Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir ilk kez oynuyor

Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele etti. Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelmişti.

Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürmüştü.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Sağ kanattan Serkan'ın ortasına Ponck ters bir vuruş yaptı yükselen topa Djaniny kafayı vurup takımını 1-0 öne geçirdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen.

VAR Hakemleri: Abdulkadir Bitigen, Zorbay Küçük, Serkan Olguncan.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Carlos Poncuk, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike Okechukwu (Dk. 55 Enzo Crivelli), Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Junior Fernándes, Demba Ba.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues Xavier, Abdulkadir Parmak (Dk. 45+3 Lewis Baker), Berat Özdemir, Flavio, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny.

Sarı kart: Dk. 28 Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir)

Gol: Dk. 47 Jorge Djaniny (Trabzonspor)