Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Danijel Aleksic, Demba Ba.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues Xavier, Abdülkadir Parmak, Berat Özdemir, Flavio, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny.

Medipol Başakşehir'de 7 eksik

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.

Trabzonspor'da 2 eksik

Trabzonspor'da ise İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür ile sezon başındaki hazırlık maçında sakatlanan Anders Trondsen Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.