Haber Giriş: Kaynak: AA
Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Son Haberler
- 19:58
- 19:57
- 20:02
- 19:38
- 19:33
Sıradaki Haber
Merkez Hakem Kurulundan yedek yardımcı hakem açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz