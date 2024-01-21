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Spor
AA 21.01.2024 17:29

Sultanlar Ligi'nDE Beşiktaş Ayos PTT'yi yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Ayos, PTT'yi 3-2 yendi.

Sultanlar Ligi'nDE Beşiktaş Ayos PTT'yi yendi
[AA Arşiv]

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Ayos, PTT'yi 3-2 yendi.

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brokocevic, Rosell, Bahar Guidetti ( Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Maglio, Sude Uzun,Hilal Kocakara)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffery, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel ( Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral,Levinska, Hande Sunar)

Setler: 20-25, 25-21, 20-25, 26-24, 15-3

Süre: 129 dakika( 24, 28, 31, 33, 13)

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

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