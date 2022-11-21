Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Stefan Kuntz Galler ve Hırvatistan’ı takip etmek için Katar’da
[Fotograf: DHA]
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, ay-yıldızlıların EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya geleceği Hırvatistan ve Galler maçının takip edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile Katar'a gitti. Kuntz ve Lichte, millierin EURO 2024 elemelerinde mücadele edeceği Hırvatistan ve Galler’in, Dünya Kupası grup maçlarını takip edecek.
Kuntz'un, ilk olarak bugün TSİ 22.00’da oynanacak ABD-Galler maçını izleyeceği bildirildi.
A Milli Takım'ın, EURO 2024 elemelerinde karşılaşacağı rakiplerin, 2022 Dünya Kupası’ndaki diğer müsabakaları şöyle:
23 Kasım Çarşamba: Fas - Hırvatistan
25 Kasım Cuma: Galler - İran
27 Kasım Pazar: Hırvatistan - Kanada
29 Kasım Salı: Galler - İngiltere
1 Aralık Perşembe: Hırvatistan - Belçika
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