Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto şampiyon oldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Halkbank'ı 3-1 yenen Spor Toto şampiyon oldu.
KUPANIN SAHİBİ SPOR TOTO!— TRT SPOR2 (@trtspor2) March 30, 2021
AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-1 yenen Spor Toto, kupayı müzesine götürüyor.
İşte kupayı getiren sayı ve sevinç anı pic.twitter.com/MphTtQNASZ
Ayrıntılar geliyor...
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