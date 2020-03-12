Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'deki tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kurul, koronavirüs ile ilgili çok önemli tedbirleri içeren kararlar aldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.
Alınan kararları kamuoyuna duyuran Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanma kararı alınmıştır.https://t.co/H8W6g8pBbB pic.twitter.com/YmUswDDRlz
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