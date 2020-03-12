Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kurul, koronavirüs ile ilgili çok önemli tedbirleri içeren kararlar aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

Alınan kararları kamuoyuna duyuran Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.