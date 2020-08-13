Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan ve Umut Şenol, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Tayfur Havutcu, Ulvi Güveneroğlu, kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

"Beşiktaş'ı yıllarca idare ettiğini ve teslim ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum"

Anma töreninde konuşan Ahmet Nur Çebi, Seba'nın Türk sporu için önemine değinerek, "Ölümünden dolayı maalesef çok üzgünüm. Biraz daha yaşasaydı ona daha ihtiyacımız olacaktı. Hayırla yad etmek için burada bulunuyoruz, mekanı cennet olsun. Bugün içinde bulunduğumuz durumda kişiliğinin ve tavrının, vizyonunun, yönetim tarzının ne kadar önemli olduğunu, onurla ve gururla büyük Beşiktaş'ı idare ettiğini ve ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayan bir Beşiktaş'ı yıllarca idare ettiğini ve teslim ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Seba'nın kulübün onursal başkanı olmasının da mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çebi, "Bizim için de 'mekanı cennet olsun' demekten başka bir şey kalmıyor ama bütün Beşiktaşlıların önemsemesi gereken vizyonu, özellikle Türk sporuna verdiği değerleri devam ettirmek için ne gibi mücadeleler vereceğiz; bu saatten sonra bunu düşünmekten başka çaremiz yok" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasının ardından Seba'nın kabri başında dualar okundu.

Spor dünyası Süleyman Seba'yı anıyor

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Güzel oyunun güzel adamlarından Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Sportmen duruşu, rakiplere duyduğu saygı ve etik değerlere verdiği önemle Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kulüpler Birliği Vakfı

Kulüpler Birliği Vakfı, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Centilmenliği ve duruşuyla Türk futbolunun sembol isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının 6. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun önemli şahsiyetlerinden olan Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının altıncı yılında saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.