Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Slovakya-İspanya maçı TRT1'de
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. ve son maçında bugün Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilla Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak E Grubu mücadelesinde Slovakya ile İspanya karşılaşacak.
Grupta 3 puanı bulunan Stefan Tarkovic'in öğrencileri, zorlu İspanya karşılaşmasında beraberlik alması halinde büyük ihtimalle adını bir üst tura yazdıracak.
EURO 2020'de henüz galibiyeti bulunmayan İspanya ise bu mücadeleyi kazanması durumunda son 16 turundakini yerini alacak.
Etiketler: Euro2020
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