Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilla Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak E Grubu mücadelesinde Slovakya ile İspanya karşılaşacak.

Grupta 3 puanı bulunan Stefan Tarkovic'in öğrencileri, zorlu İspanya karşılaşmasında beraberlik alması halinde büyük ihtimalle adını bir üst tura yazdıracak.

EURO 2020'de henüz galibiyeti bulunmayan İspanya ise bu mücadeleyi kazanması durumunda son 16 turundakini yerini alacak.