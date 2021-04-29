Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Sivasspor Süper Lig Yeni Malatyaspor
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