Sivasspor'un rakibi Trabzonspor

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Bu sezon Avrupa kupalarındaki performansını ligde taşıyamayan Sivasspor, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu.
Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden Demir Grup Sivasspor, kötü gidişe taraftarı önünde son vermeyi hedefliyor. Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 31 puan topladı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo mavili ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.
Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1 'den ankeln takip edebilirsiniz...
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare, Saiz.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Bardhi, Doğucan Haspolat, Markovic, Yusuf Yazıcı, Gomez.