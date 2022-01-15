Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 20 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 29 puan toplayan Sivasspor, 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan lider Trabzonspor, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynana karşılaşmayı bordo mavililer 2-1 kazanmıştı.

Ahmet Çalık unutulmadı

11 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor 6 numaralı futbolcusu Ahmet Çalık için karşılaşmanın 6. dakikasında, top taça atılarak oyun bir süre durdu.

Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekipler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan,

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Samba, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cofie, Kerem Atakan, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James, Pedro Henrique.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhani, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Visca, Cornelius.