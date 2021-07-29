Sivasspor'un rakibi Petrocub
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşıyor. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Rus hakem Kirill Levnikov yönetiyor.
Moldova'daki ilk mücadeleyi 1-0 kazanan kırmızı beyazlılar, rakibi karşısında hata yapmadan bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
Sivasspor Avrupa kupalarında 16. maçına çıktı
Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.
Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.
Maçın 11'leri
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Felix, Sefa Yılmaz, Pedro Henrique, Kayode
Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros
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