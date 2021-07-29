Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Rus hakem Kirill Levnikov yönetiyor.

Moldova'daki ilk mücadeleyi 1-0 kazanan kırmızı beyazlılar, rakibi karşısında hata yapmadan bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Sivasspor Avrupa kupalarında 16. maçına çıktı

Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

Maçın 11'leri

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Felix, Sefa Yılmaz, Pedro Henrique, Kayode

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Mihail Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Sergiu Platica, Ambros