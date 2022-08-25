Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Sivasspor, ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.

Demir Grup Sivasspor'un rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 21 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 12 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gole engel olamadı.

Stat: Sivas 4 Eylül.

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic.

MUHTEMEL 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Hakan Özmert, N'jie Mradel, Leke James.

Malmö: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Erdal Rakip, Christiansen, Zeidan, Ceesay, Birmancevic, Thelin.