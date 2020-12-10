Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel Aviv
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu altıncı ve son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya geliyor
Sivasspor'da koronavirüse yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunuyor.
Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi.
Grupta 6 puanla 3. sırada
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Sivasspor, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.
Kırmızı beyalı takım Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kurarak grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor.
Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.
Grubun bugün oynanması gereken Villarreal-Karabağ karşılaşması Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
28. dakikada Cohen'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Samassa kontrol etti.
37. dakikada Fajr'in sağdan ceza alanına etkili ortasında Kayode'den önce araya giren savunma, topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
44. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Kayode topu müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası uzak köşesinden sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
45. dakikada Gradel'in ceza yayı civarından vuruşunda zeminden de seken meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Stat: Bloomfield.
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts.
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Hernandez, Tibi, Saborit, Kandil, Golasa, Peretz, Glazer, Biton, Cohen, Pesic.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Camara, Robin Yalçın, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode
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