Sivasspor'un rakibi Konyaspor
Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.
Geçen sene topladığı 65 puanla ligi 5'inci sırada tamamlayan yiğidolar, UEFA Konferans Ligine katılma hakkı kazanmıştı.
Sezonu erken açan kırmızı beyazlılar, Konya ekibi karşısında ligin ilk maçını kazanmak için sahaya çıkacak.
Geçen sene sıkıntılı günler yaşayan ve 50 puanla ligi 11'inci sırada bitiren,İttifak Holding Konyaspor ise sezona galibiyetle başlamayı planlıyor.
İlhan Palut yönetiminde sezona sıkı hazırlanan Yeşil beyazlılarda hedef, Avrupa kupalarına katılabilmek.
İlk yarının önemli anları
Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.
34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.
41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.
44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.