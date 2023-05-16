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Spor
TRT HABER / AA 16.05.2023 16:45

Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa
[Fotograf: AA]

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde geride kalan 33 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 37 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş, Camara, N'Jie, Charisis, Ulvestad, Caicedo, Gradel, Saiz.

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Djilobodji, Ouannes, Hadergjonaj, Donk, Eysseric, Malsa, Aytaç Kara, Fall, Koita, Chouiar.

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