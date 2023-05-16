Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Ligde geride kalan 33 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 37 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey.
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş, Camara, N'Jie, Charisis, Ulvestad, Caicedo, Gradel, Saiz.
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Djilobodji, Ouannes, Hadergjonaj, Donk, Eysseric, Malsa, Aytaç Kara, Fall, Koita, Chouiar.