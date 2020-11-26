Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşma, saat 20.55'te başladı ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

8. dakikada Abdellah Zoubir Karabağ takımını 1-0 öne geçirdi.



Sivasspor, maça koronavirüse yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıktı.

Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlaıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da Karabağ'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Villarreal'e 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer alıyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - İLK GOL KARABAĞ'DAN 8. dakikada hızlı gelişen Karabağ atağında savumanın arkasına sarkan Zoubir, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard (Danimarka)

Karabağ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

Gol: Dk. 8 Abdellah Zoubir (Karabağ)

Sarı kart: Dk. 9 Mamadou Samassa (Demir Grup Sivasspor)