Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor'un rakibi Hatayspor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligde 13 puan ile 15. sırada bulunan Sivasspor, 26 puanla zirve mücadelesi veren rakibi Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet arıyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kart cezası nedeniyle Hatayspor maçında saha kenarındaki yerini alamadı.
Hatayspor, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sıraya yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Sıradaki Haber
Gol düellosu Gaziantep'in
Yükleniyor lütfen bekleyiniz