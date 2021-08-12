Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor.

Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Kayode, James, Sefa Yılmaz

Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

Avrupa’daki 18. karşılaşma

Sivasspor, sahasında oynayacağı Dinamo Batumi mücadelesiyle birlikte Avrupa Kupaları’ndaki 18. maçına çıkacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 17 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 19 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 30 gole engel olamadı.