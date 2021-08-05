Batum Stadı'nda oynanacak mücadelede Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto görev alacak.

Sivasspor bu karşılaşma ile Avrupa Kupalarındaki 17. maçına çıkacak. Kırmızı beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Yiğidolarda sakatlıkları bulunan Ahmet Uğur, Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Pedro Henrique, Samba Camara ile izinli olan Max Gradel mücadelede yer almayacak.

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükselmişti.

Stat: Batum Arena

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Dinamo Batumi: Kupatadze, Teidi, Azatskiy, Jigauri, Manjgaladze, Azarov, Mamuchashvili, Altunashvili, Kobakhidze, Chabradze, Flamarion.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare.