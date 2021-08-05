Sivasspor'un rakibi Dinamo Batumi
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Gürcü ekibi Dinamo Batumi ile karşılaşacak. Saat 20.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Batum Stadı'nda oynanacak mücadelede Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto görev alacak.
Sivasspor bu karşılaşma ile Avrupa Kupalarındaki 17. maçına çıkacak. Kırmızı beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Yiğidolarda sakatlıkları bulunan Ahmet Uğur, Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Pedro Henrique, Samba Camara ile izinli olan Max Gradel mücadelede yer almayacak.
Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükselmişti.
Stat: Batum Arena
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Dinamo Batumi: Kupatadze, Teidi, Azatskiy, Jigauri, Manjgaladze, Azarov, Mamuchashvili, Altunashvili, Kobakhidze, Chabradze, Flamarion.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare.
- 19:49
- 19:39
- 19:42
- 19:32
- 19:26