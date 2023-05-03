Sivasspor'un kupadaki rakibi Fenerbahçe

Sivas 4 Eylül Stadyumu"nda oynanıyor, karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Sivasspor ile Fenerbahçe oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupasında 6. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada 3 kez Fenerbahçe galip gelirken, 2 maç ise beraberlikle sona ermişti.

Sivasspor rakibine karşı kupada hiç galip gelemedi. Kupada oynanan maçlarda Sivasspor 1 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 9 gol attı.

Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ise kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Sivasspor kupaya 5. turdan başladı

Sivasspor, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. turda Esenler Erokspor’u 5-2 yenerek son 16 turuna çıktı. Kupa son 16 turunda ise Yiğidolar sahasında Karacabey Belediye’yi 3-0’la geçerek bir üst tura çıktı.

Kırmızı-beyazlılar kupa çeyrek finalinde ise Gaziantep FK ile eşleşti. Gaziantep’in ligden çekilmesi nedeniyle Yiğidolar maçtan 3-0 hükmen galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Tarihinde kupayı ilk kez geçen sene müzesine götüren Sivasspor, bu sene de kupayı kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor.

Fenerbahçe’nin kupa macerası

Fenerbahçe de kupa macerasına 5. turdan başladı. Bu turda İstanbulspor’u 3-1 ile geçen Fenerbahçe, son 16 turu’nda da Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek tur atladı ve çeyrek finale kaldı.

Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde ise Kayserispor’u 4-1 yenerek yarı finale kaldı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Volkan Ahmet Narinç.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Caicedo.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Peres, Arao, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Emre Mor, Pedro.