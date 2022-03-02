Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Sivasspor'un kupadaki rakibi Fatih Karagümrük
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, rakibi MKE Ankaragücü'nü iç sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmiş, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip çeyrek finale adını yazdırmıştı.
VavaCars Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turda dahil oldu. Karagümrük sırasıyla Sariyer, Bodrumspor ve İttifak Holding Konyaspor'u yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Etiketler: Fatih Karagümrük Sivasspor Türkiye Kupası
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