Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, rakibi MKE Ankaragücü'nü iç sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmiş, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip çeyrek finale adını yazdırmıştı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turda dahil oldu. Karagümrük sırasıyla Sariyer, Bodrumspor ve İttifak Holding Konyaspor'u yenerek çeyrek finale yükselmişti.