Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Sivasspor'un konuğu Hatayspor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
Süper Lig'de çıktığı 25 maçtan 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Demir Grup Sivasspor, 32 puanla 11. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 26 müsabakanın 13'ünü kazanıp, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Atakaş Hatayspor ise 45 puanla 5. durumda.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
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