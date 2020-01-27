Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Süper Lig'de 10 maçtır mağlup olmayan ve 21 maçtır rakip fileleri havalandıran Demir Grup Sivasspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkıyor. Yiğidolar ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 karşılaşmanın tamamında gol atan tek takım konumunda.

Bu sezon 40 puana ulaşan Demir Grup Sivasspor, ilk 19 haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en fazla puan topladığı sezonu tekrarlamak için sahaya çıkıyor. (2008/09'da 43 puan).

Çaykur Rizespor, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya lider giren takımlarla karşılaştığı 10 maçın tamamında gol yedi ve galibiyet alamadı (2 beraberlik 8 mağlubiyet).

Karşılaşmayı "TRT Radyo1"den canlı dinleyebilir, "Canlı Skor" farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada kullanılan taç atışında ceza sahasında topla buluşan Abarhoun büyük bir hata yaptı ancak Emre'nin pasında topu alan Kone ofsayt pozisyonunda olunca önemli bir şansı değerlendiremedi.

18. dakikada Demir Grup Sivasspor takımı Arouna Kone ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahası sağ iç çaprazında Arouna Kone tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

21. dakikada Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Mamadou Samassa kurtardı.

25. dakikada kaleye oldukça uzak bir mesafede topla buluşan Mert Hakan Yandaş önünü boşaltıp şutunu attı ancak top üstten dışarı gidiyor.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner, Ziya, Hakan Arslan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Kone, Yatabare

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan, Aminu, Skoda.

Sarı kart: Dk. 26 Milan Skoda (Çaykur Rizespor)