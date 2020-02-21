Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın VAR koltuğunda Özgür Yankaya, AVAR'da ise Ekrem Kan görev yapacak.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de geride kalan 22 haftada sahadan 12 galibiyet 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar 42 puanla 4. sırada yer alıyor.

Aytemiz Alanyaspor'un ise 11 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Akdeniz ekibi topladığı 39 puanla Sivasspor'un hemen arkasında 5. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Demir Grup Sivasspor, bu maçı kazanarak tekrar yükselişe geçmek istiyor. (2 beraberlik, 2 mağlubiyet) Akdeniz ekibi ise son 5 maçta sahadan 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.