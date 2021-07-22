Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, geçen senenin ardından Avrupa kupalarında yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Maçın 18 kişilik kadrosunda yeni transferler Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Emre Satılmış, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Pedro Henrique de yer alırken, sakatlıkları devam eden Samba Camara, Aaron Appindangoye ve Tokyo Olimpiyatları'nda Fildişi Sahili formasıyla ter dökecek Max Gradel karşılaşmada mücadele edemeyecek.

Avrupa kupalarında daha önce 14 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 15 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

İlk Avrupa deneyimi 2008-2009'da

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.

Geçtiğimiz sezon 6 puanla Avrupa kupalarına veda etti

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.