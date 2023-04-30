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Spor
DHA 30.04.2023 15:25

Sivasspor'da kupada mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Sivasspor'da kupada mesaisi başladı
[Fotograf: DHA]

Süper Lig'de dün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yine Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Takım 1 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. 

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