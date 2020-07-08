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Sivasspor Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
[Grafik: TRT HABER]
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Ligde 3 haftadır galibiyet alamayan Demir Grup Sivasspor 54 puanla 3. sırada bulunuyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor ise ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan topladı.
Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazanmıştı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Isaac Cofie, Fatih, Mert Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare.
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Hadebe, Mina, Chebake, Donald, Acquah, Murat, Umut, Gökhan, Karim Hafez.
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