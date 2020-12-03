Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan karşılaşma, saat 20.55'te başladı ve beINSports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

Grubun diğer maçında ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

Villarreal 10 puanla lider

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.

Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Maç G B M A Y Puan Villarreal 4 3 1 0 13 5 10 Maccabi Tel-Aviv 4 2 1 1 4 6 7 Demir Grup Sivasspor 4 2 0 2 9 9 6 Karabağ 4 0 0 4 3 9 0



İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı.

8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 75. dakikada Costa'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Chukwueze bomboş bir şekilde ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

Gol: Dk. 75 Samuel Chukwueze (Villarreal)