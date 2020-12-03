Sivasspor Villarreal'i ağırlayacak
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde bugün İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beINSports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.
Sivasspor, maça koronavirüse yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Grubun diğer maçında ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.
Villarreal 10 puanla lider
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.
Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|Villarreal
|4
|3
|1
|0
|13
|5
|10
|Maccabi Tel-Aviv
|4
|2
|1
|1
|4
|6
|7
|Demir Grup Sivasspor
|4
|2
|0
|2
|9
|9
|6
|Karabağ
|4
|0
|0
|4
|3
|9
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