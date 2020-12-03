Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beINSports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.

Sivasspor, maça koronavirüse yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grubun diğer maçında ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

Villarreal 10 puanla lider

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.

Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle: